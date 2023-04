Ennesimo incidente stradale sulla 554 nella zona di Is Corrias, verso Cagliari, in territorio di Selargius. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale di Selargius.

Una donna di 35 anni di Monserrato è rimasta ferita ed è stata accompagna in ospedale. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. È arrivata in ospedale in codice giallo.

Secondo le prime notizie ci sarebbe stato uno scontro fra due auto: la Smart condotta dalla donna si è rovesciata, l’altra vettura è una Opel guidata da un 64enne cagliaritano. Immediato l'allarme con la mobilitazione di una ambulanza del 118.

Facile intuire i soliti disagi per gli automobilisti in transito, costretti a lunghe code.

Si tratta dell’ottavo incidente in pochi giorni sulla 554.

