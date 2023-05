Un'auto è andata a fuoco la scorsa notte a Quartu.

È successo in via Cabras, con immediato allarme lanciato da automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme mettendo poi in sicurezza il sito.

La macchina è di una donna di 30 anni che l'aveva parcheggiata la sera prima. Sulla cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti. I carabinieri stanno cercando anche di recuperare immagini di qualche telecamera piazzata lungo la strada.

© Riproduzione riservata