Attentato incendiario nella notte ad Assemini, nel mirino il bar Antique Cafè in via Carmine.

Intorno alle 2 qualcuno ha versato del liquido infiammabile sulla saracinesca, ha appiccato il rogo ed è scappato.

Le fiamme in un istante hanno avvolto la saracinesca e si sono propagate all’interno del locale. Per fortuna i residenti della zona se ne sono accorti e hanno fatto scattare l’allarme.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, ma i danni al locale, non ancora quantificati, sembrano essere molto ingenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Assemini assieme ai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Avviate le indagini per rintracciare i responsabili, sono stati prelevati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso le diverse fasi dell’attentato.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata