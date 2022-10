Ad Assemini il rientro pomeridiano degli alunni disposto per una volta a settimana in alcune classi delle scuole elementari di corso Europa e via Carmine non è gradito dalla stragrande maggioranza dei genitori.

Quarantadue famiglie su 54 hanno firmato un documento per chiedere la sospensione del provvedimento che in corso Europa interessa le classi 5° C, 5° D, 5° F, e in via Carmine la 5° E.

"Hanno imposto a noi famiglie un nuovo orario che prevede un rientro settimanale", dice William Magnini, uno dei genitori.

"Il fatto è che nessuno di noi negli anni ha mai scelto di fare la mensa che ora saremo costretti a pagare pur non avendo fatto richiesta".

Il giorno del rientro i bambini usciranno da scuola non più alle 14 ma alle 16.30: "E saremo costretti a pagare per un servizio mensa che non abbiamo mai richiesto. Chiediamo ora che questo provvedimento venga rivisto sentendo le volontà di noi genitori, contrari al rientro settimanale".

