Nascondeva in casa più di un chilo di cocaina oltre a 4 etti di hashish: un 58enne di Assemini, pensionato già noto alle forze di polizia per precedenti legati al traffico di droga, è stato arrestato dai carabinieri.

L’uomo è stato fermato nelle prime ore della mattina per un normale controllo a bordo della propria auto nel centro di Assemini dai carabinieri del comando provinciale.

La storia dell'uomo e il suo atteggiamento nervoso hanno spinto i militari ad effettuare una perquisizione personale, che ha rivelato 29 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte per la vendita, nonché una somma di 1.800 euro in contanti.

Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione dell’uomo, dove i carabinieri hanno rinvenuto un quantitativo ben più significativo: oltre un chilo di cocaina, in parte già confezionata in dosi singole e in parte sigillata sottovuoto, nonché 4 etti di hashish suddivisi in panetti.

Sequestrati anche 16.000 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita, insieme a strumenti e materiali normalmente utilizzati per il confezionamento e il taglio della droga.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato portato a Uta su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

