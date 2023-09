Quando sono arrivati in cimitero hanno trovato il loculo destinato alla mamma già occupato.

Beffa e dolore raddoppiato per i parenti della signora Jolanda Cani ad Assemini: giunti al camposanto per accompagnarla nell'ultimo viaggio hanno scoperto che la bara non sarebbe stata tumulata accanto a quelle del marito e del figlio della defunta.

«Mia mamma una quindicina di anni fa ha acquistato tre loculi», racconta Milena Marras, una delle figlie: «Uno per mio padre, uno per mio fratello, che erano già venuti a mancare, e una per sé, perché il suo più grande desiderio era stare con loro».

Circa cinque anni fa però, hanno scoperto che nel terzo loculo, quello che l'anziana aveva acquistato per sé, era stata tumulata un'altra salma.

«Più volte mi sono recata in Comune per segnalarlo», aggiunge Anna, un'altra figlia: «Mi hanno sempre risposto di non preoccuparmi, che si trattava di una cosa temporanea. La scorsa settimana, visto che mia madre, 95enne, stava molto male e non accennava a riprendersi, sono tornata in Comune per avvisare che da un giorno all'altro ci sarebbe servito il loculo». La risposta è stata ancora una volta che avrebbero risolto il problema. Ma così non è stato.

Sul caso è intervenuto personalmente anche il sindaco Mario Puddu, impegnandosi a trovare una soluzione temporanea in attesa di poter restituire, quanto prima, alla famiglia il loculo acquistato a suo tempo.

