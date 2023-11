È finito nei guai per guida in stato di ebbrezza un 41enne di Assemini bloccato ieri dai carabinieri.

I militari del Radiomobile sono intervenuti in via Cagliari dove era stato segnalato un mezzo che viaggiava con continue sbandate. Il conducente è stato sottoposto al test dell’etilometro dal quale è emerso un tasso alcolemico di 2,46 grammi per litro alla prima prova e 2,41 alla seconda, quindi quasi cinque volte il limite consentito.

Oltre alla denuncia, all’uomo è stata anche ritirata la patente.

