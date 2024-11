La svolta è arrivata ieri: i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per un terzo uomo accusato della violenta rapina dello scorso 9 ottobre al centro scommesse “Planetwin365”, di via Cagliari a Sestu. E si tratta di un nome noto nelle cronache: a finire in carcere è stato Walter Camba, 63 anni, già condannato a vent’anni per la rapina al Bevimarket di via Dei Donoratico a Cagliari nel 1985, finita tragicamente con l’omicidio del proprietario, e poi anche per il colpo all’ufficio postale di via Zagabria, nell’ottobre del 2017. Camba, assistito dagli avvocati Stefano Piras e Ivo Loi, era tornato libero da nemmeno un anno.

I carabinieri della compagnia di Quartu e della stazione di Sestu, al termine delle indagini, lo hanno rintracciato nella zona di Elmas per portarlo in carcere: secondo le accuse era il basista. Per il blitz di un mese e mezzo fa erano già finiti in cella Joan Florian Monne, 33 anni di Irgoli, e Paolo Todde, 63 anni di Cagliari. Ma resta ancora aperta la caccia a un quarto uomo.

Tutti i dettagli nell’articolo di Matteo Vercelli su L’Unione Sarda in edicola e nella versione digitale.

© Riproduzione riservata