Da zero casi della scorsa settimana a 28. La situazione a Settimo San Pietro inizia nuovamente a preoccupare.

Rispetto all’ultimo aggiornamento del 21 luglio, l’ATS ha comunicato ufficialmente un ulteriore aumento di contagi in paese con 11 nuovi cittadini risultati positivi al tampone molecolare.

Il numero complessivo ufficiale dei contagi sale quindi a 28. La conferma arriva dallo stesso sindaco Gigi Puddu, il quale aggiunge che “a questi casi se ne aggiungeranno certamente altri, considerato che abbiamo avuto segnalazione dai diretti interessati ma non ancora ufficialmente dall’ATS. Inoltre altre 15 persone si trovano attualmente in quarantena in attesa di riscontro attraverso tampone, avendo avuto contatti con persone contagiate".

Il sindaco invita i cittadini ad adottare “tutte le precauzioni utili per limitare la diffusione dei contagi”.

