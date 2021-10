Si erano attaccati abusivamente ai contatori dell’Enel negli ex alloggi dell'allora zuccherificio Eridania a Villasor, occupati da diversi anni in via Togliatti da famiglie per lo più straniere o nomadi.

I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti con 7 squadre dell'Enel (14 operatori tra funzionari e tecnici) per effettuare una verifica sui contatori della corrente elettrica.

Al termine delle operazioni sono stati riscontrati alcuni allacci completamente abusivi – per cui sono stati denunciati dei cittadini originari del Marocco – e alcuni contatori taroccati per cui sono stati denunciati alcuni cittadini di origine Rom. Otto in totale le denunce, l’accusa è di furto aggravato di energia elettrica.

Il blitz è servito anche per capire cosa accade e chi vive in quelle case: nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 48 persone di cui 22 Rom nella palazzina A, fra questi 14 minori con 9 appartamenti occupati, due cittadini marocchini nella palazzina B con un appartamento occupato, 15 persone (fra cui tre minori), di cui 14 marocchini e un italiano nella palazzina D, con 6 appartamenti occupati, 11 persone di cui 6 marocchini (fra i quali un minore) e 5 italiani (fra cui un minore) e la palazzina F, con 5 appartamenti occupati.

