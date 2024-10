Un’opportunità unica e imperdibile per chiunque voglia immergersi nella cultura e nella storia della Sardegna arriva a Esterzili: un corso di lingua sarda, completamente gratuito, per imparare a leggere, scrivere e conoscere a fondo una delle lingue più antiche e affascinanti del Mediterraneo.

Il corso, della durata di 30 ore, è aperto a tutte e a tutti e prenderà il via non appena si raggiungeranno almeno 15 iscritti. Promosso dallo sportello della lingua sarda in collaborazione con l’associazione Suia, questo percorso di apprendimento è molto più di un semplice corso di lingua: è un viaggio nelle tradizioni, nella storia e nella cultura di una terra che a tratti mantiene ancora incontaminato il suo fascino e la sua storia.

Imparare il sardo non è solo un modo per riscoprire le proprie radici o avvicinarsi a una cultura diversa, ma rappresenta un vero e proprio atto di tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale della Sardegna. Il corso è ideale per tutti, dai neofiti curiosi agli appassionati di linguistica.

Le iscrizioni sono aperte e maggiori informazioni si possono ottenere recandosi alla biblioteca comunale di via Satta o contattando l’organizzazione all’indirizzo email ulssarcidanobarbagias@yahoo.com o al numero 3469475791. Il corso è un’occasione da non perdere per riscoprire l’anima autentica dell’Isola, attraverso la sua lingua.

