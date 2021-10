Un 37enne di Selargius, disoccupato e con precedenti denunce a carico, è stato denunciato ieri dai carabinieri del posto per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo, dopo essersi reso protagonista di un incidente in via Trieste mentre alla guida della propria auto, sottoposto a un test alcolemico ematico in ospedale a Monserrato è risultato positivo con tasso alcolemico di 1,47 grammi per litro, quasi tre volte il limite massimo consentito.

La patente di guida dell'uomo è stata ritirata.

La Procura e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di relativa competenza.

