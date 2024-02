Rifiuta l'alcoltest, i carabinieri lo denunciano per la disubbidienza e per guida in stato di ebbrezza.

È successo la scorsa notte nel centro abitato di Selargius durante un servizio di prevenzione dei carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Il giovane è incappato in un posto di blocco. Proprio nella circostanza, il giovane, un trentenne di Selargius, avrebbe rifiutato l'alcoltest con i carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza. Sulla vicenda è stato girato un rapporto in Procura.

Durante la stessa operazione coordinata dal capitano Ignazio Cabras i carabinieri hanno controllato 16 automobilisti. Alcuni sono stati sottoposti all'alcoltest e sono risultati negativi.

