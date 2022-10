Il Comune di Pula è pronto a intervenire per prevenire i danni che potrebbero causare gli acquazzoni autunnali nel centro abitato: prende il via oggi il piano di pulizia straordinaria delle 705 caditoie presenti nel territorio.

Il completamento degli interventi è previsto per la fine del prossimo mese: l’obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi provocati dalle abbondanti piogge ed evitare gli allagamenti.

Per rendere più agevole le operazioni il Comune pubblicherà a breve il calendario degli interventi, che verranno programmati e suddivisi per zone e strade. Elisabetta Loi, assessore ai Lavori pubblici, sottolinea l’importanza di agire con tempestività: “Si tratta di una pulizia che non viene realizzata da tanti anni, non possiamo più permettere - com’è accaduto in passato - che il paese finisca sott’acqua dopo un acquazzone. Contestualmente alla pulizia delle caditoie, interverremo anche per ripristinare le cunette delle strade di Santa Margherita e sistemare i corsi d’acqua minori. La sicurezza del territorio passa anche attraverso un piano di protezione civile funzionale: per questo siamo al lavoro per apportare dei correttivi a quello attuale, rimasto invariato dal 2012”.

