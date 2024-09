Una missione sull’emergenza nazionale sicurezza in sanità che si è poi allargata, con un sopralluogo per analizzare non solo le criticità ma anche i progressi e le potenzialità del Santissima Trinità. Oggi il presidio cagliaritano ha ospitato il presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci, e il componente della Commissione Sanità della Regione, Ivan Piras.

«Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza al personale e di attenzione ai casi di violenza verbale e fisica che spesso vengono subiti dagli operatori. La gravissima aggressione al dottor Sollai nel suo studio, insieme ai numerosi episodi che spesso vengono riportati dalle cronache e a quelli che non vengono denunciati, meritano una risposta concreta e decisa. Abbiamo ricevuto – commentano i due esponenti azzurri- numerosi contributi rilevanti, come quelli relativi alla necessità di adeguare e ampliare gli spazi del Pronto Soccorso anche con delle deroghe paesaggistiche. Pienamente condivisibile, ed è un fronte sul quale il Governo è già al lavoro, la necessità di incrementare le indennità per il personale impegnato in prima linea nei Pronto Soccorso».

«Per quanto attiene alla sicurezza – sottolinea Cappellacci - abbiamo votato alla Camera, con un ordine del giorno, che reca come prima firma quella del sottoscritto, l’incremento dei posti di Polizia nei presidi ospedalieri». «La migliore prevenzione – evidenziano i due forzisti - comincia da una revisione dei percorsi fisici e burocratici in cui pazienti e operatori sanitari si muovono ogni giorno. È così che si restituisce il giusto rispetto verso chi cura la nostra salute e si ripristina la sicurezza nei luoghi pubblici».

