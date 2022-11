Spuntano a Villaputzu i primi parcheggi rosa del Sarrabus. Li ha istituiti l’amministrazione comunale su suggerimento dei cittadini (in particolare delle mamme con i figli piccoli).

“Proseguono – spiega il sindaco Sandro Porcu - gli interventi sulla viabilità, sul decoro e la vivibilità nel nostro paese. Spero che gli stalli rosa siano di buon auspicio per il futuro”.

Quattro i parcheggi istituiti: due in via Nazionale (farmacia e scuole), uno di fronte al municipio e uno in piazza Marconi. Per utilizzarli sarà necessario richiedere il tesserino presso l'ufficio della polizia locale.

