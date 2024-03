Sono finalmente rientrati a scuola i 111 alunni delle scuole elementari e medie di Soleminis costretti da 10 giorni a saltare le lezioni per l’inagibilità dei due edifici scolastici del paese. Bambini e ragazzi da questa mattina sono ospitati a Serdiana nel plesso scolastico di via Eleonora d’Arborea.

Gli alunni sono arrivati puntuali per il suono della campanella accompagnati dai loro genitori che dovranno farsi carico del trasporto solo per pochi giorni. Dal 3 aprile sarà infatti attivo il servizio scuolabus messo a disposizione dal Comune che ha stanziato in via straordinaria 36.500 euro di fondi propri. Ad accogliere i ragazzi, il dirigente dell’Istituto Comprensivo del Parteolla Paolo Porcu, dai sindaci di Serdiana e Soleminis Maurizio Cuccu e Fedele La Delfa e dall'assessora all'istruzione di Serdiana Federica Follesa. La permanenza degli alunni a Serdiana si protrarrà fino a giugno.

Da settembre dovrebbe tornare a disposizione almeno uno dei due plessi di Soleminis. L’obiettivo è riaprire in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico la scuola elementare di via Stazione dove, nei giorni scorsi, si sono registrate importanti infiltrazioni d’acqua. Per le scuole medie di via Sirios, si prospettano tempi più lunghi a causa dei problemi strutturali riscontrati in diverse parti dello stabile.

