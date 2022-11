La Festa dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate saranno celebrate il 4 novembre a Settimo San Pietro in ricordo e in onore dei Caduti in guerra.

Alle 11 in parrocchia sarà celebrata una messa solenne. Poi il corteo di autorità politiche, militari e associazioni combattentistiche si recherà in corteo al Monumento ai Caduti in Piazza Gramsci.

Alle 12 si terrà la benedizione e la deposizione della corona d'alloro.

