Si svolge domani mattina (giovedì), a Settimo San Pietro la “Marcia del filo rosso” contro la violenza contro le donne. L’appuntamento è alle 10 col corteo che attraverserà le vie del paese con tappe prestabilite e con letture, raccolta di testimonianze e riflessioni su un fenomeno davvero inquietante anche in Sardegna dove dall’inizio di quest’anno si è avuto il 200 per cento in più di varie violenze sulle donne rispetto al 2023.

Al corteo parteciperanno i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Settimo San Pietro, rappresentanti istituzionali e delle associazioni locali. Invitata la cittadinanza. Dal Comune anche l’invito ai commercianti di esporre un drappo rosso fuori dal proprio esercizio. Organizza col patrocinio del Comune, l’associazione “Una, nessuna centomila”, la fondazione che vuole sostenere i Centri Antiviolenza, promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso un cambiamento culturale nella società, utilizzando linguaggi artistici e immediati come la musica, il teatro, il cinema ed entrando nelle scuole italiane con iniziative educative sull’affettività, coinvolgendo insegnanti, ragazzi e ragazzi.

© Riproduzione riservata