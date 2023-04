Sarroch si prepara a festeggiare san Giorgio, il santo che dà il nome alla chiesetta campestre della zona di Barracca de susu. Una processione al calare del sole, la possibilità di visitare il piccolo tempio ristrutturato negli anni scorsi dal Comune, e il sapore di una festa che riporta i sarrochesi indietro nel tempo di decenni: è tutto pronto per le celebrazioni religiose di domenica in onore di san Giorgio.

La festa, organizzata dal nuovo gruppo parrocchiale intitolato proprio al santo vescovo di Suelli, dalla parrocchia di santa Vittoria guidata dal sacerdote don Stefano Macis, e dal Comune animerà per un giorno la zona dove in passato si estendeva uno dei nuclei abitativi più importanti di Sarroch.

I festeggiamenti prenderanno il via alle 18, con la celebrazione di una messa nella chiesetta di San Giorgio, e a seguire la processione in fiaccolata del simulacro trainato dal giogo dei buoi lungo il vecchio cammino seguito in passato dalla processione di sant’Efisio.

Ad accompagnare il corteo religioso le launeddas dell’Orchestra popolare sarda di Orlando Mascia: parteciperanno inoltre il gruppo folk Sciarak e l’associazione Santa Vittoria di Sarroch.

