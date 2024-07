L’hanno trovato in via Cagliari con un’ala ferita, probabilmente dopo aver urtato un cavo elettrico, ma presto verrà rimesso in libertà: l’uccello, recuperato questa mattina da un cittadino, che ha immediatamente segnalato l’accaduto alla compagnia barracellare del paese, è stato poi consegnato ai forestali della stazione di Pula. Il rondone, piccolo uccello migratore della famiglia degli apodidi verrà curato nel Centro di recupero della fauna selvatica di Monastir.

A prendere in consegna il rondone sono stati i barracelli di Sarroch, guidati dal capitano Alessio Girau. «Quando l’hanno trovato giaceva ferito in mezzo alla strada – racconta Girau -, dopo averlo messo in salvo lo abbiamo custodito in una scatola in modo che si sentisse al sicuro, poi, come avviene in questi casi, lo abbiamo affidato alle cure degli agenti del Corpo forestale. Dopo le cure necessarie a sistemare l’ala ferita, il rondone verrà rimesso in libertà nei cieli di Sarroch: la segnalazione di quel cittadino è stata fondamentale per salvare questo uccello ferito».

