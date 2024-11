La magia del Natale si accende a Quartucciu con un programma ricco di eventi pensati per tutte le età. A partire dal primo dicembre, la città si veste a festa con “Quartucciu sotto le feste, viviAMO il Natale”, un’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura per regalare un mese ricco di gioia e condivisione, offrendo momenti di svago, cultura e tradizione. Dai bambini agli adulti, nessuno sarà escluso, grazie a un calendario di appuntamenti che spazia dal gioco alla musica, dalla riflessione alla celebrazione delle radici culturali locali.

Ad aprire ufficialmente i festeggiamenti sarà il tanto atteso Villaggio di Babbo Natale, che verrà allestito domenica nel parco Sergio Atzeni. Un luogo magico dove i più piccoli potranno immergersi nella magia natalizia, incontrare Babbo Natale e divertirsi in un’atmosfera fiabesca. Per le giovani generazioni (e non solo), è invece in programma un evento musicale imperdibile: il concerto dei Big Mama, che farà rivivere i più grandi successi dance di tutti i tempi, da cantare e ballare insieme sotto le stelle.

Anche quest’anno, la collaborazione con le comunità parrocchiali di San Pietro e San Giorgio, porterà le festività tra le navate delle chiese alcuni concerti musicali. Le vie del paese si riempiranno invece di energia con la Peter Days Street Band, che accompagnerà Babbo Natale e i suoi elfi lungo via Rosselli e via Nazionale. Tra note travolgenti, verranno distribuite caramelle e sorrisi.

Il Natale a Quartucciu sarà anche un’occasione per celebrare le tradizioni e riflettere insieme. Un appuntamento speciale si terrà nel Centro Agroalimentare di Sant’Isidoro, dove i bambini potranno divertirsi con giochi gonfiabili e assaporare zucchero filato e popcorn. Tra i momenti più significativi, un seminario-spettacolo con Stella Conte e Marc Aurelio dedicato alla ricerca della felicità e un convegno all’interno del progetto “Identità e Valore”, che renderà omaggio alla figura di Luisa Orrù. Spazio anche alla sensibilizzazione: l’incontro con lo psicoterapeuta Luca Pisano parlerà della corretta gestione dei social network, tema quanto mai attuale. Non mancheranno le tradizioni culinarie, con una serata dedicata alla musica, ai balli e alla gastronomia locale: protagoniste saranno le fregole tradizionali, da scoprire attraverso laboratori e degustazioni organizzati dalla Pro Loco.

