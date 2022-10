In via Gozzi, a pochi passi dal centro di Quartu, c’è una casa magica addobbata per Halloween come mai si era visto. La padrona di casa “Scopetta magica”, all’anagrafe Silvia Murgia, 44 anni, professione insegnante elementare, è patita di questa tradizione che ha iniziato a festeggiare tanti anni fa quando qui non lo faceva praticamente nessuno.

Così i primi giorni di ottobre comincia ad addobbare la casa, con tanto di bare per le scale, altare messicano, vecchine inquietanti e poi nelle settimane successive organizza merende stregate con i bambini del vicinato, e la notte del 31 apparecchia anche la tavola per i morti.

Il piccolo cimitero nel giardino della casa (foto Daga)

E neanche a dirlo la sua sobria dimora è diventata l’attrazione della città, dove tutti si fermano a guardare e chi vuole vedere è ben accetto. Lo dice anche un cartello esposto nel cancello di ingresso tra le bustine piene di caramelle: “Cari mostrilli di passaggio,abbiamo appeso per voi una bustina mostruosa. Se sei coraggioso sfila il nastro e prendine una. Non abusare e lasciane qualcuna anche per il mostro che verrà dopo di te. Questa è la settimana della paura”. E Silvia così come i suoi quattro bimbi accolgono i visitatori mascherati di tutto punto, a volte da famiglia Addams, da streghe, da zombie e così via.

