Un 25enne residente a Quartu Sant’Elena è stato arrestato questa mattina a Uta dai carabinieri, colto in flagranza per reato di evasione.

Il giovane, disoccupato e con precedenti denunce a carico e domiciliato presso un’apposita struttura per reato di maltrattamenti in famiglia, è stato rintracciato dai carabinieri nel centro di Uta, riconosciuto e condotto in caserma. Il 25enne, dopo essersi allontanato dalla struttura nella serata di ieri, non vi aveva più fatto ritorno.

L'arrestato, dopo le formalità di rito necessarie alla documentazione dell'accaduto, è stato portato in tribunale a Cagliari, dove sarà processato con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

