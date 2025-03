In giro tra i musei e i monumenti di Muravera con guide rigorosamente in lingua sarda. È il progetto “A giru in Murera tra storia e cultura” finanziato dalla Regione con quindicimila euro e approvato dalla Giunta comunale.

Due le iniziative previste: l’apertura per otto mesi di un ufficio linguistico in lingua sarda in biblioteca comunale e, appunto, il tour del territorio.

Dieci le visite guidate in lingua sarda: si parte dai due musei (quello dell’imprenditorialità femminile e la casa de candelai) e si prosegue con le chiese (San Nicola, Santa Maria e Santa Lucia), le torri costiere e i siti archeologici di Piscina Rei, Pranu Scalas, Porto Pirastu e Su Tzipiri.

Per quanto riguarda l’ufficio linguistico sono invece previste attività dedicate alla storia sarda (Eleonora D’Arborea, Giovanni Maria Angioy e Amsicora), laboratori di ballo sardo, di musica (launeddas, sulitu e tumborrunu) e la riscoperta di antichi giochi all’aperto (come pei ancareddu).

«L’obiettivo – spiega Matteo Plaisant, assessore al Turismo e alla Cultura – è stimolare e consolidare la conoscenza, la diffusione e il potenziamento della lingua sarda e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio storico, culturale e religioso del Comune di Muravera».

