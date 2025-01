Tornano i banchetti degli agrumi della Fondazione Ant per la prevenzione oncologica. Saranno allestiti fuori dalla chiesa di Sant'Ambrogio, in piazzetta Padre Serri, domani dalle 17.20 alle 19 e domenica dalle 7 alle 12 e davanti all'ingresso della parrocchia di San Giovanni Battista De La Salle, in via San Gottardo, sempre domani e sempre dalle 17.20 alle 19 e domenica dalle 7.30 alle 11. L'ultima volta che sono stati allestiti i banchetti della Fondazione è stata a metà gennaio davanti all'ingresso della parrocchia del Santissimo Redentore. Quello di Ant, dunque, è un appuntamento frequente anche nella cittadina dell’hinterland cagliaritano e ogni volta i monserratini rispondono con grande generosità, come sottolinea Debora Serra, la referente regionale della Fondazione: «Le persone si fermano ai nostri banchetti e acquistano gli agrumi. Ci tengo a ringraziare per la loro collaborazione i parroci delle tre parrocchie di Monserrato, molto sensibili alle nostre iniziative».

Nei sacchetti assortiti da 2 kg ci sono arance, pompelmi e limoni di prima qualità. «Gli agrumi contribuiscono a ridurre il rischio di tumori e malattie cardiovascolari», ricorda Serra. Si possono acquistare con un’offerta minima di 10 euro «in questa maniera autofinanziamo le nostre iniziative: abbiamo infatti già programmato, tra febbraio e maggio di quest'anno, ben 22 giornate di prevenzione oncologica gratuita, 12 dedicate al progetto tiroide e 10 al progetto melanoma, inoltre forniamo gratuitamente supporto psico-oncologico ai pazienti e ai loro familiari caregiver, servizio che si può attivare scrivendo a: delegazione.cagliari@ant.it.

