Il Comune di Dolianova intitolerà una piazza a Francesco Deias, il carabiniere morto a soli 35 anni durante un’operazione di servizio nel 2008. Lo ha deciso, all’unanimità, la giunta comunale che ha inviato la richiesta al Prefetto di Cagliari a cui spetta la decisione finale, sentito il parere della Deputazione di Storia Patria.

Francesco Deias, originario di Assolo, era da pochi mesi in servizio nella compagnia di Dolianova quando il 23 maggio del 2008 venne inviato dalla centrale operativa sulla 131, nei pressi del bivio per San Sperate, per soccorrere una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale. La sua auto, dopo essersi ribaltata, era andata a finire sulla corsia di sorpasso.

Deias riuscì a far uscire la donna dall’abitacolo e a metterla al sicuro. Mentre la pattuglia era in attesa di un’ambulanza, il carabiniere venne travolto da un’altra auto che viaggiava a velocità sostenuta che lo uccise sul colpo. Le indagini accertarono in seguito che l’uomo alla guida era ubriaco. Nel 2012, il Ministero dell’Interno ha concesso a Deias la medaglia d’oro al valore civile, nel 2013 gli è stata intitolata la sede dell’Associazione nazionale dei Carabinieri di Cagliari. Ora la decisione del Comune di Dolianova: la piazza situata all’angolo tra via Bonaparte e via Mille Lire, attualmente in fase di riqualificazione, porterà il suo nome.

