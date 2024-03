Undici telecamere per la lettura e la registrazione delle targhe dei veicoli che entrano ed escono dal centro abitato. Il Comune di Dolianova parteciperà al bando del Ministero dell’Interno per l’innalzamento dei livelli di sicurezza nei paesi e nelle città che mette a disposizione degli enti locali 19 milioni di euro.

Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale costerà circa 206mila euro. Ogni dispositivo per la registrazione delle targhe sarà affiancato da una telecamera “di contesto” in grado di realizzare immagini generiche in tutta l’area sottoposta a videosorveglianza. I controlli riguarderanno i principali punti di accesso al paese e anche alcuni secondari dove converge la viabilità rurale. Le zone sono state individuate dai tecnici del Comune in collaborazione con i comandanti della stazione dei Carabinieri di Dolianova e della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla. Il progetto prevede anche l’installazione di altre telecamere fisse nei pressi di banche, ufficio postale e centri commerciali.

I dati registrati saranno trasmessi a un server centrale attraverso dei ponti radio. Un sistema che, in caso di commissione di reati, fornirà informazioni preziose alle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili.

