Il Comune di Burcei risulta beneficiario del Bando Nazionale del ministero della Transizione ecologica e riceverà un contributo per l'acquisto e l'installazione di eco-compattatori per le bottiglie di plastica, cosiddetti "Mangiaplastica". Già pubblicato il bando.

L’obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuti in plastica nel comune e promuovere una cultura diversa, quella dell’economia circolare.

Con il programma Mangiaplastica il MiTE intende supportare e favorire i comuni e i territori a centrare l’obiettivo specifico di raccolta per le bottiglie in PET fissato nella Normativa SUP del 2019 (raccogliere almeno il 77% delle bottiglie messe sul mercato entro il 2025 e 90% entro il 2030).

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata