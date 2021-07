Scatta l'allarme con 41 casi di Covid in paese distribuiti in venti nuclei familiari. Otto giorni fa Settimo San Pietro era paese Covid free. Ora è di nuovo allarme col sindaco Gigi Puddu che ha immediatamente preso provvedimenti restrittivi per evitare ulteriori contagi.

Sino al 2 agosto dalle 22 e fino alle sei del giorni successivo, è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (compresi bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati). Il divieto vale anche nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali. Ai bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati, la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli.

Con la sua ordinanza, il sindaco dispone pure il divieto di affollamenti o assembramenti nelle strade e piazze e in tutti i luoghi aperti al pubblico. È obbligatorio l'uso della mascherina anche all’esterno, e in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale. Sospesa infine ogni attività di spettacolo e intrattenimento musicale, danzante, culturale e teatrale svolta in luoghi chiusi e all’aperto, compreso l’intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande. Stop inoltre ai tornei sportivi di qualsiasi genere e ai campi estivi per i bambini. Restano chiusi i parchi cittadini di Piazza Gramsci e Piazza Primo Levi e del centro di aggregazione sociale.

