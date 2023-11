La dea bendata torna a baciare la Sardegna nel concorso 10eLotto di venerdì scorso.

Un fortunato giocatore di Selargius si porta a casa 20mila euro grazie a un 8 Doppio Oro.

I premi distribuiti sfiorano i 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,28 miliardi di euro in questo 2023.

(Unioneonline/s.s.)

