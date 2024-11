Perché volare da Roma a Cagliari costa più che sulla rotta inversa? E perché se nei bandi si parla di un prezzo per i biglietti in continuità poi, all’acquisto, le somme sono di molto superiori? Come funziona il sistema?

Una risposta prova a darla l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, che illustra le varie voci che concorrono a far gonfiare la tariffa effettiva sborsata da tutti i sardi ogni volta che vogliono spostarsi dalla Sardegna in aereo. Per capire: il costo base di un Cagliari-Roma, concordato con Aeroitalia, sarebbe di 48 euro. Se ne pagano più di 65 a persona. In più, si sono registrati incrementi rispetto al precedente regime.

Ecco la spiegazione schematica dell’assessora.

Acquistando un biglietto in continuità territoriale si ha diritto a raggiungere gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate dagli scali di Cagliari, Alghero e Olbia, trasportando un bagaglio in stiva grande (23 kg) e due più piccoli in cabina. Si può cambiare il biglietto in qualsiasi momento, si ha a disposizione un call center dedicato e altri servizi altrimenti a pagamento.

Ma quanto costa un singolo volo?

Partiamo dalle basi, il costo deriva dalla somma di tre voci: tariffa agevolata indicata da decreto ministeriale (DM 466/2021) + IVA + tassa aeroportuale dello scalo di partenza.

Ecco l'elenco delle tariffe previste dal DM, aggiornate la scorsa primavera dal Ministero all'inizio della stagione IATA estiva e calcolate sulla base delle miglia da percorrere:

Alghero-Roma Fiumicino o viceversa: 48,99 euro

Alghero-Milano Linate o viceversa: 59,04 euro

Cagliari-Roma Fiumicino o viceversa: 48,99 euro

Cagliari-Milano Linate o viceversa: 59,04 euro

Olbia-Roma Fiumicino o viceversa: 48,99 euro

Olbia-Milano Linate o viceversa: 59,04 euro

Ma allora perché all'atto dell'acquisto i voli di andata e ritorno non costano uguale? Questo perché mentre la tariffa prevista da DM resta invariata per l'andata o per il ritorno, alcune delle voci della componente tasse, variano da aeroporto ad aeroporto. Tra le voci che compongono la tariffa finale di un biglietto aereo, tutte indicate con una sigla apposita, ci sono infatti: controlli sicurezza bagagli in stiva (EX), controllo passeggeri e bagagli a mano (VT), diritti gestore aeroportuale (IT), IVA sui costi dei diritti aeroportuali (FN), adeguamento costo carburante (MJ) addizionale comunale (HB).

Facciamo un esempio estrapolando i dati di un volo da Cagliari a Roma Fiumicino operato da Ita Airways il 24 ottobre 2024 (stesse tariffe attuali):

CAGLIARI ELMAS-ROMA FIUMICINO

- Tariffa prevista da DM per singola tratta: 48 euro (0,99 euro di sconto offerto da Ita Airways)

- controlli sicurezza bagagli in stiva (EX): 1,12 euro

- controllo passeggeri e bagagli a mano (VT): 3,71 euro

- IVA sui costi dei diritti aeroportuali (10%) (FN): 1,61 euro

- diritti gestore aeroportuale (IT): 4,55 euro

- Addizionale comunale (HB): 6,50 euro

- adeguamento costo carburante (MJ): 0,19 euro.

TOTALE: 65.68 euro

Ora analizziamo i costi del volo di ritorno:

ROMA FIUMICINO-CAGLIARI ELMAS

- Tariffa prevista da DM per singola tratta: 48 euro (0,99 euro di sconto offerto da Ita Airways)

- controlli sicurezza bagagli in stiva (EX): 2,38 euro

- controllo passeggeri e bagagli a mano (VT): 7,01 euro

- IVA sui costi dei diritti aeroportuali (10%) (FN): 3,16 euro

- diritti gestore aeroportuale (IT): 16,85 euro

- Addizionale comunale (HB): 7,50 euro

- adeguamento costo carburante (MJ): 1,53 euro.

TOTALE: 82,72 euro

Vediamo infine quali sono le tariffe finali:

Alghero-Roma Fiumicino (Ita Airways):

Andata: 65,78 euro

Ritorno: 81,91 euro

Alghero-Milano Linate (Ita Airways):

Andata: 73,46 euro

Ritorno: 83,26 euro

Cagliari-Roma Fiumicino (Aeroitalia):

Andata: 65,85 euro

Ritorno: 82,89 euro

Cagliari-Milano Linate (Aeroitalia):

Andata: 75,73 euro

Ritorno: 85,80 euro

Olbia-Roma Fiumicino (Volotea/Aeroitalia):

Andata: 70,75 euro

Ritorno: 82,89 euro

Olbia-Milano Linate (Aeroitalia):

Andata: 80,63 euro

Ritorno: 86,79 euro

Ecco spiegato anche il motivo per cui partire dalla Sardegna in regime di continuità territoriale costa meno che rientrare nell'Isola con lo stesso sistema: le tasse aeroportuali degli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino sono molto più salate.

Per quanto riguarda la domanda relativa all'aumento dei prezzi, bisogna precisare che le nuove tariffe stabilite dal decreto ministeriale sono state aggiornate prima dell'ultima stagione estiva e sono rimaste invariate in quella attuale. Si tratta di un adeguamento tariffario non entrato in vigore con l'attuale bando, ma introdotto dal ministero dei Trasporti lo scorsa primavera all'inizio della stagione IATA estiva.