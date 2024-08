La mobilitazione non si ferma per dare slancio a “Pratobello 24”, la proposta di legge di iniziativa popolare contro la speculazione energetica. Va avanti l'attività nei banchetti e si può firmare anche negli uffici comunali.

Anche oggi cittadini in fila nei comuni per sottoscrivere la proposta. Si mobilita anche Uta, un territorio in cui sono stati presentati progetti per nuovi impianti fotovoltaici per i quali c'è la ferma opposizione del comune e dei comitati. Dopo ferragosto altri appuntamenti con i banchetti itineranti per la raccolta delle firme in tutta l'Isola. C’è sempre la possibilità di firmare negli uffici comunali per arginare l'invasione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. È necessario avere un documento di riconoscimento.

Intanto, l'Unione Sarda, giovedì 15 agosto, si presenta in edicola con un sovracopertina in cui invita i cittadini a continuare a firmare per la legge Pratobello 24. In evidenza due immagini forti che simboleggiano l'assalto ai boschi e al mare della Sardegna.

Ci saranno gli editoriali dell’editore Sergio Zuncheddu e del direttore Emanuele Dessì e un articolo esplicativo sulla proposta di legge a cura di Mauro Pili.

