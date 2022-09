Allerta meteo della Protezione civile per la giornata di domani, giovedì 29 settembre.

Sono previste sulla Sardegna occidentale precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Saranno possibili temporali forti isolati, ai quali potranno essere associate forti raffiche di vento e grandinate.

In particolare, sino alla mezzanotte di giovedì 29 settembre è stato emesso un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro; codice arancio (criticità moderata), invece, per rischio idrogeologico e giallo per rischio idrogeologico per temporali sull'area di Montevecchio-Pischinappiu.

(Unioneonline/v.l.)

