Arrivano i voli ma troppo tardi per l'estate. Mentre la Sardegna attende la riforma della continuità territoriale con Roma e Milano, Bruxelles ha dato il via libera al bando della regione sulle nuove rotte: 67 collegamenti nazionali e internazionali. Un passo importante per rompere l'isolamento e destagionalizzare l'offerta turistica dell'isola. E a causa dei tempi tecnici è proprio a partire dal prossimo fuori stagione che si potranno vedere i primi effetti positivi.

Il bando è stato pubblicato il 22 maggio. Le compagnie avranno 60 giorni per candidarsi, fino al 21 luglio. Poi si procederà alla valutazione delle offerte con l'istruttoria tecnica, eventuali richieste di integrazione, la definizione delle graduatorie e l’aggiudicazione. A quel punto le compagnie avranno necessità di ulteriore tempo per la pianificazione operativa e la messa in vendita dei biglietti.

Il piano, sostenuto con 20 milioni di euro di fondi regionali in due anni, prevede incentivi fino al 50% dei costi aeroportuali. Come detto, sono 67 le nuove destinazioni nazionali e internazionali. Saranno attivati 32 collegamenti su Cagliari, 19 su Alghero, 16 da e per Olbia.

Si punta su mete europee come Berlino, Lisbona, Oslo e Praga, ma anche sulle tratte intercontinentali con rotte verso New York e Filadelfia, oltre agli hub globali come Istanbul e Dubai.

