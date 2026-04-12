Sull’Italia è in arrivo una perturbazione proveniente dal Nord Africa che porterà piogge, pulviscolo e vento, che coinvolgerà la Sardegna a partire da lunedì.

Lo indicano le previsioni de IlMeteo.it. «A partire da domenica 12 aprile» rende noto il meteorologo Federico Brescia «l'ingresso di una profonda area di bassa pressione segnerà la fine della stasi atmosferica, riportando l'instabilità in primo piano».

La causa di questo peggioramento «è dovuta a un vortice in approfondimento tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale. Questa configurazione attiverà un potente richiamo di correnti di Scirocco».

In Sardegna la giornata di lunedì trascorrerà con un tempo instabile: cielo molto nuvoloso o anche coperto e ci saranno precipitazioni possibili ovunque, anche a carattere di rovescio o temporale, ma spesso alternate a schiarite. Venti forti, mare molto mosso. Temperature massime tra 17 e 21 gradi. Una situazione che si riproporrà anche martedì e mercoledì, da giovedì i fenomeni dovrebbero attenuarsi e si dovrebbe assistere a un graduale rialzo delle temperature.

(Unioneonline)

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