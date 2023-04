Accordo raggiunto tra la Regione e i sindacati dei pediatri di libera scelta sulle 137 sedi disagiate e disagiatissime della Sardegna.

In arrivo per i medici titolari di incarichi a tempo indeterminato condizioni economiche più vantaggiose. Le nuove sedi sono state individuate secondo la rispondenza ad almeno 5 dei 7 criteri stabiliti dalle linee guida regionali. L’intesa, ha una validità di 3 anni e ha trovato l’assenso delle sigle presenti al tavolo. Confermate 96 sedi disagiate per la pediatria già attive, a cui si aggiungono ulteriori 41 sedi, tra disagiate e disagiatissime.

«Un risultato importante – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria – per riconoscere un incentivo economico ai pediatri che scelgono di lavorare in quelle sedi oggettivamente svantaggiate a causa, ad esempio, dei collegamenti o per la loro distanza dagli ospedali e dove oggi si registra maggiore difficoltà a trovare medici disposti a ricoprire incarichi».

Per i professionisti è prevista una retribuzione mensile aggiuntiva di 800 euro per le sedi disagiate e di 1.400 euro per le sedi disagiatissime. «Abbiamo messo in campo risorse importanti: 600 mila euro l’anno dal bilancio regionale», spiega Doria, e «questo ci ha permesso di confermare le sedi già attive, includendo tutte quelle che oggi rientrano nei parametri stabiliti».

(Unioneonline/v.f.)

