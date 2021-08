Salgono le terapie intensive Covid in Sardegna, fino a pochi giorni fa occupate da pazienti positivi al 9%. Nelle ultime ore si registra un 1% in più che porta le Rianimazioni dell’Isola a toccare il temuto tetto del 10%.

Lo riporta il monitoraggio giornaliero di Agenas relativo al 2 agosto: il 10% è uno dei valori soglia che, superato e in combinazione con altri criteri, determina uno dei parametri per il passaggio in zona gialla.

"Non possiamo che sensibilizzare alla vaccinazione perché dai dati in nostro possesso emerge che la gran parte dei ricoverati non abbia fatto il vaccino”, ha detto ieri l'assessore della Sanità Mario Nieddu.

IL BOLLETTINO – Intanto nel bollettino diffuso dalle autorità regionali martedì 3 agosto si registrano altri 210 casi confermati con il tasso di positività che scende al 7,5% (ieri 11,9%).

Nel nuovo aggiornamento viene segnalata anche una vittima: si tratta di una donna di 90 anni, residente nella Provincia Sud Sardegna.

Sono 19 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti di terapia intensiva e aumenta il numero di quelli assistiti in area medica, che sono al momento 80 (+3).

Nelle ultime ore sono entrate in regime di isolamento domiciliare altre 106 persone, per un totale di 5.301 persone attualmente in “quarantena” sul territorio regionale.

I 210 nuovi contagi a livello regionale sono così ripartiti per provincia: Cagliari 98, Sud Sardegna 61, Nuoro 22, Oristano 16, Sassari 13.

IN ITALIA – Un’altra Regione verso la soglia critica è la Sicilia che raggiunge quota 11% (con un rialzo dell'1%) per quanto riguarda l'occupazione dei posti in reparto, il valore più alto in Italia, anche se sotto la soglia d'allerta del 15%. Nel monitoraggio Agenas anche un aumento del 2% delle intensive in Liguria che porta la regione al 6%.

