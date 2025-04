Voglia di festa ad ogni costo. Dal cielo non arrivano notizie confortanti, ma sul fine settimana pasquale in Sardegna regna comunque l'ottimismo grazie a ristoranti, alberghi e agriturismi che hanno fatto il pieno di prenotazioni e si preparano all'arrivo in massa di turisti nonostante il rischio che qualche goccia di pioggia possa rovinare le vacanze.

Il desiderio di primavera sembra tuttavia irrefrenabile, considerato anche che marzo e aprile sono stati fino a ora avari di belle giornate e temperature degne della bella stagione. Ed ecco perché sardi e turisti in arrivo sono pronti domani a sfidare il maltempo pur di concedersi una giornata fuori dalle mura domestiche.

Gli addetti ai lavori d'altronde non sembrano particolarmente preoccupati. Le agende delle prenotazioni da tempo sono piene e male che vada con il meteo pranzi e attività si sposteranno al coperto.

«Certo, sarebbe un peccato se il maltempo dovesse danneggiarci seriamente», ammette Simone Ciferni, presidente regionale degli agriturismo aderenti a Terranostra. «Ma siamo pronti ad accogliere comunque migliaia di clienti che continuano ad apprezzare un'offerta enogastronomica di qualità e a "chilometro zero"».

