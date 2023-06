Una legge per promuovere e potenziare la partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici nella gestione delle aziende, strumento non solo di democrazia ma anche di relazioni industriali innovative.

È l’impegno di Cisl che, in questi giorni, ha dato avvio anche in Ogliastra alla capillare campagna di raccolta firme per sostenere la propria proposta di legge di iniziativa popolare. L'iniziativa si propone di favorire un'autentica svolta nell’economia del Paese, favorendo un cambio di approccio e di rapporto tra i lavoratori e le imprese, sia pubbliche che private. Una partecipazione gestionale, con la presenza dei lavoratori all’interno dei consigli di sorveglianza e di amministrazione, finanziaria (con la partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa e con piani di azionariato diffuso), organizzativa e consultiva (le rappresentanza sindacali dovranno essere consultate in via preventiva e obbligatoria sulle scelte strategiche aziendali). «La proposta di legge della Cisl - spiega il segretario territoriale, Michele Muggianu - consente di attuare l’articolo 46 della Costituzione, sostiene il miglioramento della produttività e dei salari attraverso migliori condizioni di lavoro, cambia lo schema spesso conflittuale delle relazioni sindacali guardando ai migliori modelli europei». Per esprimere la propria adesione si potrà firmare in tutte le sedi Cisl del territorio, oppure rivolgendosi ai propri referenti sindacali nei posti di lavoro o nelle leghe.

