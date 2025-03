L'obiettivo è quello di promuovere buone pratiche di gentilezza e rafforzare il senso di comunità. Il Comune di Zeddiani, guidato dal primo cittadino Claudio Pinna, aderisce anche quest'anno alla "Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati", iniziativa con la quale verranno accolti simbolicamente nella comunità i bambini nati nel 2024, nell'ambito del progetto nazionale dal titolo "Costruiamo gentilezza" nato per festeggiare l'accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. L'appuntamento con Zeddiani è per domani mercoledì 26 marzo a partire dalle 17. La cerimonia si svolgerà nell'Aula consiliare del Comune, con la collaborazione dei bambini della ludoteca, del gruppo dei “Ragazzi in Bidda” e dello Spazio adulti e anziani. Il progetto, promosso dall'associazione culturale Cor et Amor, ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini.

