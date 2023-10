L’accusa è pesantissima: abusi sessuali su minori. Un operaio di 34 anni, residente in un paesino a pochi chilometri da Oristano, è stato arrestato dai carabinieri per le violenze nei confronti della figlia della sua compagna (oggi 14enne).

La vicenda è emersa alcuni mesi fa: c’è stata la denuncia e immediatamente sono iniziate le indagini, i carabinieri hanno effettuato una serie di accertamenti, la minorenne è stata sentita a lungo in audizione protetta e alcune settimane fa per l’operaio è scattato l’arresto per l’operaio.

Secondo quanto emerso in questa prima fase d’indagine, gli abusi sarebbero accaduti in casa, quando la madre non era presente, e sarebbero andati avanti per diversi mesi. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, su richiesta della procura il gip ha disposto la misura cautelare in carcere per il 34enne, che al momento è detenuto nel carcere di Lanusei. La ragazzina invece si trova in una struttura protetta. Gli accertamenti dei militari, intanto, procedono a ritmo spedito.

