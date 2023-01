Ufficialmente assegnate le cariche per il nuovo ciclo della Consulta Giovani di Villaurbana, che riunisce i giovani del paese dai 15 ai 35 anni dopo le elezioni, tenutesi la settimana scorsa.

Il presidente sarà Simone Lai, 21 anni, che succede ad Elisa Cuscusa, mentre la carica di vice-presidente è stata assegnata a Matteo Pinna, 27 anni. Il segretario sarà Francesco Serra, 24 anni, affiancato dalla Tesoriera Laura Casta, 21 anni. Infine, con la carica di consiglieri, ecco Samuel Ben Carrus (21), Ilaria Sanna (20) e Francesco Cabras (19).

Grande voglia ed entusiasmo emergono dalle parole di Simone Lai: «Ci teniamo – esordisce il 21enne neo-presidente – a esprimere, in maniera più profonda e sincera, la nostra gioia per questa nuova avventura. Siamo pronti ad offrire tutta la nostra determinazione per dare continuità al lavoro del direttivo uscente, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato. Non vediamo l’ora di iniziare».

© Riproduzione riservata