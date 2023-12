Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, a Villaurbana è stata approvata una delibera riguardante la realizzazione di due attraversamenti pedonali nella via Vittorio Emanuele, che coincide anche con un tratto della Strada provinciale 35.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale guidata da Paolo Pireddu, vuole fare in modo che si diminuisca la velocità di delle automobili all’interno del centro abitato e tutelare l’incolumità dei pedoni. I due attraversamenti pedonali rialzati, realizzati in bitume e che saranno visibili con apposita segnaletica, verranno realizzati nelle uscite del paese, in direzione Siamanna (km 9,600 della provinciale) e verso Usellus (km 10,635).

La spesa prevista è stimata per 30mila euro. «Con i lavori di bitumatura della strada provinciale che abbiamo realizzato – commenta Pireddu - è migliorata nettamente la percorribilità. Di contro, però, abbiamo appurato che la velocità di percorrenza delle vetture è nettamente aumentata. Si rendono quindi necessari questi interventi volti alla percorrenza della strada a una velocità adeguata. Gli attraversamenti stradali serviranno dunque allo scopo di far rallentare la velocità delle auto e permettere l’attraversamento delle persone in sicurezza».

