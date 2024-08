A Villaurbana, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, sono state stabilite le somme destinate ai Premi di Laurea per l’anno 2023. Un contributo destinato ai giovani villaurbanesi che hanno ottenuto, nel corso del 2023, le lauree Magistrali a ciclo unico, Triennale e Magistrale - Specialistica. «L'amministrazione comunale – commenta Maddalena Spiga, vicesindaca e assessora al Bilancio e alla Pubblica Istruzione - pur consapevole che l'importo stanziato rappresenta un contributo modesto, rinnova annualmente l'impegno di destinare complessivamente 3mila euro come riconoscimento del valore allo studio».

Nello specifico, i premi sono suddivisi in 300 euro per la Laurea Triennale, 400 euro per quella Magistrale e 700 euro per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico. “Mirano a celebrare – prosegue Spiga - in modo simbolico e significativo gli sforzi e i successi accademici dei nostri laureati”. Il contributo è finalizzato all’acquisto di materiale e attrezzature tecniche, didattiche, comunque per le attività formative utili per l’aggiornamento professionale.

«Il conferimento del premio di laurea – conclude Spiga - si inserisce nel più ampio disegno di crescita culturale delineato per i nostri giovani, così come il contributo per i percorsi d'intercultura e il viaggio culturale di fine estate che da qualche anno rappresenta un appuntamento tanto atteso dai nostri studenti».

