Il Comune di Villa Verde ha comunicato che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei voucher alle famiglie che usufruiscono dei servizi di asilo nido o dei servizi educativi per l’infanzia per i figli minori dai 3 ai 36 mesi. L’importo del voucher terrà in considerazione l’importo del certificato ISEE familiare.

Il sussidio sarà erogato per ogni figlio, a rimborso delle spese sostenute per tutto l’anno scolastico 2024, dopo presentazione di fattura o ricevuta, rilasciata dall’asilo nido o altro servizio educativo per l’infanzia, che attesti il regolare pagamento della somma. L’istanza dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il prossimo 10 gennaio.

Le modalità di presentazione potranno essere a mano, via e-mail (indirizzo villaverde@comune.villaverde.oristano.it) o via PEC (indirizzo comune.villaverde@legalmail.it).

© Riproduzione riservata