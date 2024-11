Sabato 30 novembre, ad Uras alle 19, saranno resi noti i risultati di una ricerca dedicata alla battaglia di Uras.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione di esperti e studiosi, è nella sala conferenze dell’ex – Municipio, in via Roma. Si parlerà di quando il 14 aprile del 1470, presso la chiesa di San Salvatore, si consumò una battaglia dove le truppe del Marchese di Oristano Leonardo Alagon sconfissero quelle del viceré di Sardegna Nicolò Carroz.

Il Comune intende costruire attorno all’episodio un evento turistico e culturale ad incominciare dal prossimo anno. Intanto, come attività preparatoria, ha promosso, in collaborazione con la Biblioteca Gramsciana Onlus, un’articolata attività di ricerca sulle fonti bibliografiche, archivistiche e iconografiche, che ha permesso di definire meglio le specificità della battaglia, ma anche di avere una più puntuale percezione di come la vittoria di Alagon sia stata recepita negli ultimi quattro secoli dalla storiografia accademica e divulgativa, ma anche dalla letteratura sarda.

