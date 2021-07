Offrire opportunità di crescita concrete ai giovani, dedicare a loro risorse che possano consentire di proseguire gli studi e fare scelte consapevoli. È questo in sintesi il senso delle numerose azioni messe in campo dall’Amministrazione di Neoneli guidata dal sindaco Salvatore Cau per gli studenti del paese. Un tesoretto di 43mila euro.

Tante le azioni racchiuse nella carta servizi dello studente messa a punto dal Comune. Borse di studio, contributi di merito, premi di laurea, fornitura libri di testo, ma anche denari destinati al rimborso delle spese viaggio e degli affitti per gli studenti universitari che studiano sia nell’Isola che in Continente. “Riteniamo che per frenare lo spopolamento occorrano azioni concrete e, a nostro avviso, farlo con gli studenti è la carta migliore. Il nostro intento è quello di aiutare i giovani ad emanciparsi, a studiare e, nel contempo, stimolare il loro attaccamento per il paese. Le azioni che abbiamo messo in campo sono dirette a contrastare la dispersione scolastica, a mettere i giovani nelle condizioni di poter partire, ma anche di poter rientrare nel loro paese. Vogliamo che abbiano la possibilità di poter scegliere”, spiega il sindaco Salvatore Cau.

