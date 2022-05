Un autoarticolato è finito fuori strada nella notte ed è caduto nello specchio d’acqua che collega lo stagno nella zona industriale Cirras a Santa Giusta. Il conducente non ha riportato gravi ferite, solo qualche contusione.

Erano circa le 4.30 quando l’autotrasportatore, alla guida di un mezzo carico di generi alimentari, per cause da accertare ne ha perso il controllo: urtato e divelto il guardrail, è finito in acqua col camion che si è inclinato su un lato.

L’uomo è rimasto nell’abitacolo. A dare l’allarme per l’incidente sono stati alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nelle prossime ore una gru privata recupererà il mezzo che verrà svuotato del carico. Da verificare l’eventuale sversamento di idrocarburi in acqua.

(Unioneonline/s.s.)

