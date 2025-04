Non solo contrarietà al bilancio e al Dup, ma nell’ultima seduta del Consiglio comunale il gruppo di opposizione “Insieme per Terralba”, ha espresso forti riserve anche sulla gestione delle tematiche sociali. Il quadro che emerge, secondo i consiglieri Cristina Manca, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris e Gabriele Espis, è quello di una «comunità che chiede una maggiore attenzione affinché si possano affrontare le sfide sociali e sanitarie con un approccio proattivo e inclusivo. La richiesta di un dialogo costante tra i cittadini e le istituzioni – aggiungono- è più che mai urgente, affinché si possano costruire soluzioni condivise per migliorare la qualità della vita di tutti». Tutte considerazioni che l’opposizione mette nero su bianco anche in un documento, dove Il consigliere Gabriele Espis pone in particolare l’attenzione sulla figura mancante di uno specifico assessore ai servizi sociali, delega in capo al sindaco Sandro Pili. «Questa assenza è stata avvertita come un problema significativo già nei primi anni della consiliatura e il sindaco - sottolinea il consigliere di minoranza- non ha il tempo necessario per l’espletamento di questo servizio importante per il paese, impegnato com’è nel suo ruolo e anche in quello di capo ufficio tecnico nel comune di San Nicolò di Arcidano».

La stessa capogruppo Cristina Manca, osserva peraltro «l'importanza di coinvolgere esperti dell'Anci regionale per un lavoro progettuale sinergico, soprattutto in un contesto in cui i dati sulle malattie psichiatriche, i minori in difficoltà e la popolazione anziana sono allarmanti. Servono interventi di prevenzione a sostegno delle famiglie in stato di necessità».

Il sindaco Sandro Pili replica in maniera ferma alle istanze della minoranza. «Ognuno è ovviamente libero di dire quello che vuole- afferma- ma queste delle dell’opposizione mi sembrano argomentazioni fuori dalla realtà e senza riscontri concreti. Anche nella discussione in Consiglio non hanno messo in luce problemi oggettivi.

Posso invece tranquillizzare tutti che al contrario, su questo delicato settore siamo molto impegnati e attenti a qualsiasi situazione di difficoltà che ci viene segnalata. Se la minoranza è al corrente di cose che non conosciamo, le segnali. Sicuramente – sottolinea il sindaco- come in tutte le cose c’è sempre da migliorare, ma vorrei mettere in luce come sia io come la struttura, che ringrazio per il lavoro che svolge in modo egregio, non abbiamo mai dimenticato di dare delle risposte a tutti quando ci sono state evidenziate».

